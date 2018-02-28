Министерство иностранных дел Германии подверглось кибератаке

Так, иностранные хакеры вторглись в федеральные сети, которые считались безопасными. За кибератакой могут стоять российские или поддерживаемые Россией хакеры, однако пока доказательств этому нет.

Также есть информация об атаке на Министерство обороны страны, однако пока это информация не подтверждена.

Напомним, сотрудники американских разведывательных служб перед президентской гонкой 2016 года в США считали, что хакеры, связанные с Россией, осуществили атаки на электронные системы для регистрации избирателей в ряде штатов, однако не стали предупреждать местную власть.