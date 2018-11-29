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Der Spiegel: Депутаты Бундестага, Бундесвер и посольства Германии подверглись хакерской атаке

Der Spiegel: Депутаты Бундестага, Бундесвер и посольства Германии подверглись хакерской атаке

Киев  •  УНН

 • 9503 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Германии Федеральное ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка, BfV), подозревает российских хакеров в кибератаках на депутатов Бундестага, Вооруженные силы страны и посольства. Соответствующий материал обнародовал в четверг один из самых известных еженедельных журналов Германии Der Spiegel со ссылкой на источники в силах безопасности ФРГ, передает УНН.

Объектом атаки были не только Бундестаг, но и Бундесвер, а также несколько дипломатических миссий. Хакеры, по информации издания, попытались сломать их электронную почту. Последняя попытка зафиксирована 14 ноября.

Как утверждает газета, за кибератакой стоит группа Snake, которой приписывают сотрудничество с российскими спецслужбами. В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ изданию сказали, что “BfV в рамках анализа предыдущей хакерской кампании со стороны Snake смогла оперативно обнаружить новые атаки". Были ли похищены какие-либо чувствительные данные, пока неизвестно.

Как ранее информировал УНН, 28 февраля хакеры группы APT28, также известная как Fancy Bears, которых связывают с Россией, проникли в так называемую “информационную сеть Берлин-Бонн” (IVBB), которая используется ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесрата. Серверы, на которые осуществлена ​​атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

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