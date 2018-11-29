Der Spiegel: Депутаты Бундестага, Бундесвер и посольства Германии подверглись хакерской атаке

Объектом атаки были не только Бундестаг, но и Бундесвер, а также несколько дипломатических миссий. Хакеры, по информации издания, попытались сломать их электронную почту. Последняя попытка зафиксирована 14 ноября.

Как утверждает газета, за кибератакой стоит группа Snake, которой приписывают сотрудничество с российскими спецслужбами. В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ изданию сказали, что “BfV в рамках анализа предыдущей хакерской кампании со стороны Snake смогла оперативно обнаружить новые атаки". Были ли похищены какие-либо чувствительные данные, пока неизвестно.

Как ранее информировал УНН, 28 февраля хакеры группы APT28, также известная как Fancy Bears, которых связывают с Россией, проникли в так называемую “информационную сеть Берлин-Бонн” (IVBB), которая используется ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесрата. Серверы, на которые осуществлена ​​атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.