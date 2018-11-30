Популярна мережа готелів заявила про витік даних 500 млн клієнтів

"Marriott нещодавно виявив, що неавторизована сторона скопіювала та зашифрувала інформацію, та вжив заходів для усунення цього... Marriott не завершив ідентифікацію дубльованої інформації у базі даних, але вважає, що вона містить інформацію приблизно до 500 мільйонів гостей, які зробили бронювання у власності Starwood", - йдеться в повідомленні на сайті готелю.

У мережі зазначили, що скопійована інформація приблизно 327 мільйонів гостей включала в себе імена, поштові адреси, номера телефону, адреси електронної пошти, номера паспорта, дати народження, стать, інформацію про прибуття та від'їзд.

Викрадені дані деяких клієнтів також включали номери платіжних карток та термін дії цих карток. У Marriott повідомили, що несанкціонований доступ до Starwood відбувався з 2014 року.

Як повідомляв УНН, у Німеччині федеральне відомство із захисту Конституції і боротьби з тероризмом підозрює російських хакерів у кібератаці на депутатів Бундестагу, Збройні сили країни та посольства.