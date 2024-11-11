Популизм и нарушение презумпции невиновности: Transparency International требует реформировать АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов требует существенного реформирования, ведь практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавалось. Непрозрачность в работе с арестованными активами, отсутствие независимой оценки и политизация конкурса на главу агентства - основные проблемы, подрывающие доверие к институту. Об этом заявили в Transparency International Ukraine по случаю 9 годовщины создания АРМА, пишет УНН.

Антикоррупционные активисты указали, что, по замыслу, АРМА должно быть компактным, высококвалифицированным органом с широкими полномочиями, высокими гарантиями независимости и достаточным уровнем подконтрольности со стороны специалистов и общественности.

«Но, к сожалению, сегодняшнее агентство практически совсем не соответствует этим критериям. Довольно часто мы можем наблюдать противоречивую коммуникацию со стороны АРМА или его должностных лиц, соединенную с популизмом, нарушением презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов», - отметили в организации.

Transparency International сформировало ряд рекомендаций для комплексной реформы АРМА:

- изменить правила отбора главы Агентства, для чего сузить количество членов комиссии, сократить политизацию процесса и дополнить конкурс четкими правилами оценки кандидатов;

- повысить прозрачность деятельности, особенно в вопросах управления арестованными активами. Сейчас эти процессы излишне сложны как для владельцев арестованного имущества, так и для потенциальных управляющих, а именно АРМА часто затягивает с проведением конкурсов;

- изменить правила внешней независимой оценки работы АРМА, в частности сократить количество членов комиссии по проведению оценки до трех, а назначать их должен Кабмин на основании предложений международных партнеров;

- ввести полноценное планирование перед арестом;

- определить приоритетность ареста активов уголовными судами над другими мерами обеспечения в пределах других юрисдикций;

- разблокировать возможность управления корпоративными правами.

Добавим

Реформировать Агентство по розыску и менеджменту активов требует и представительство ЕС в Украине. В дипломатическом органе отметили, что реформа должна включать несколько важных аспектов, таких как прозрачный отбор руководителя АРМА, предусматривающий проверку его добропорядочности и профессионализма. Также необходимо создать независимую систему внешней оценки деятельности агентства и обеспечить прозрачность процедуры управления и продажи активов, переданных в АРМА.

В целом же заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, уже более месяца назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.