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Несмотря на нереализованный пенальти Месси: Мбаппе принес “ПСЖ” победу над “Реалом”

Киев • УНН

 • 16054 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов французский “ПСЖ” в Париже принимал мадридский “Реал”, передает корреспондент УНН.

Детали

“ПСЖ” начал активнее, но парой своих моментов не воспользовался. После прострела Килиана Мбаппе на первых минутах Анхель Ди Мария запустил мяч выше ворот, а затем французский нападающий, легко пройдя Дани Карвахаля, не реализовал выход один на один.

Главные события баталии произошли после перерыва. Сначала на 62 минуте парижане могли изменить цифры на табло, но после удара с пенальти от Лионеля Месси сейв совершил Тибо Куртуа.

Однако без голов в этом матче команды не ушли. Уже в компенсированное к встрече время Килиан Мбаппе после передачи пяткой Неймара прошел с мяча между двух соперников, ворвался в штрафной зоны гостей из Испании и послал игровой снаряд между ног Куртуа — 1:0.

Отметим, что украинец Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке для запасных.

Дополнение

Ответный Матч пройдет 9-го марта на “Сантьяго Бернабеу”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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