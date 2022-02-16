Попри нереалізований пенальті Мессі: Мбаппе приніс “ПСЖ” перемогу над “Реалом”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА французький “ПСЖ” у Парижі приймав мадридський “Реал”, передає кореспондент УНН.
Деталі
“ПСЖ” розпочав активніше, але парою своїх моментів не скористався. Після прострілу Кіліана Мбаппе на перших хвилинах Анхель Ді Марія запустив м’яч вище воріт, а потім французький нападник, легко пройшовши Дані Карвахаля, не реалізував вихід наодинці.
Головні події баталії відбулися по перерві. Спочатку на 62 хвилині парижани могли змінити цифри на табло, але після удару з пенальті від Ліонеля Мессі сейв здійснив Тібо Куртуа.
Проте без голів у цьому матчі команди не пішли. Вже у компенсований до зустрічі час Кіліан Мбаппе після передачі п’ятою Неймара пройшов з м’ячі між двох суперників, увірвався до карної зони гостей з Іспанії та надіслав ігровий снаряд поміж ніг Куртуа — 1:0.
Відзначимо, що українець Андрій Лунін провів увесь поєдинок на лаві для запасних.
Доповнення
Матч у відповідь пройде 9-го березня на “Сантьяго Бернабеу”.