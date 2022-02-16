Попри нереалізований пенальті Мессі: Мбаппе приніс “ПСЖ” перемогу над “Реалом”

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53535 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 87343 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 97152 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 125063 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 132327 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 115039 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133476 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167612 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179335 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215575 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 205302 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 278151 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 73200 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 50343 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 68609 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 278125 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 205283 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302660 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 421324 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 18705 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 68609 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102175 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139433 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164138 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Попри нереалізований пенальті Мессі: Мбаппе приніс “ПСЖ” перемогу над “Реалом”

Попри нереалізований пенальті Мессі: Мбаппе приніс “ПСЖ” перемогу над “Реалом”

Київ • УНН

 • 16055 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА французький “ПСЖ” у Парижі приймав мадридський “Реал”, передає кореспондент УНН.

Деталі

“ПСЖ” розпочав активніше, але парою своїх моментів не скористався. Після прострілу Кіліана Мбаппе на перших хвилинах Анхель Ді Марія запустив м’яч вище воріт, а потім французький нападник, легко пройшовши Дані Карвахаля, не реалізував вихід наодинці.

Головні події баталії відбулися по перерві. Спочатку на 62 хвилині парижани могли змінити цифри на табло, але після удару з пенальті від Ліонеля Мессі сейв здійснив Тібо Куртуа.

Проте без голів у цьому матчі команди не пішли. Вже у компенсований до зустрічі час Кіліан Мбаппе після передачі п’ятою Неймара пройшов з м’ячі між двох суперників, увірвався до карної зони гостей з Іспанії та надіслав ігровий снаряд поміж ніг Куртуа — 1:0.

Відзначимо, що українець Андрій Лунін провів увесь поєдинок на лаві для запасних.

Доповнення

Матч у відповідь пройде 9-го березня на “Сантьяго Бернабеу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83