Несмотря на морозы: первый шафран расцвел в Ужгороде

Шафран, или крокусы, расцвел на солнечных полянах во дворах ужгородцев. Массовое цветение этого цветка, в частности краснокнижного шафрана Гейфеля, обычно начинается на Закарпатье во второй половине марта. Однако длительное тепло, которое сейчас изменили морозы, способствовали тому, чтобы в городских условиях цветок появилась раньше.

Заметим, что первая волна первоцветов в Ужгороде прошла еще несколько недель назад. Сейчас же у многоэтажек областного центра Закарпатья появляются новые цветочные поляны с подснежниками, белоцветами, эрантисами, примулами и другими ранними весенними цветами.

Неизвестно, выстоят ли хрупкие растения в условиях внезапного снижения температуры. Но уже среди цветущих клумб первоцветов сейчас появляются кустики с бутонами гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Кроме того, на декоративных фруктовых деревьях тоже сформировались первые соцветия.

Как ранее сообщал, в Ужгороде из-за длительного тепла начали цвести первые весенние цветы - подснежники и весняник.