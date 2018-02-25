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Попри морози: перші шафрани розквітли в Ужгороді

Попри морози: перші шафрани розквітли в Ужгороді

Київ • УНН

 • 25105 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 25 лютого. УНН. Попри значне зниження температури до -7° морозу вдень і -12° вночі, в Ужгороді почали квітнути шафрани, повідомляє кореспондент УНН.

Шафрани, або крокуси, розквітли на сонячних галявинах у подвір′ях ужгородців. Масове цвітіння цієї квітки, зокрема червонокнижного шафрана Гейфеля, зазвичай починається на Закарпатті у другій половині березня. Однак тривале тепло, яке зараз змінили морози, сприяли тому, аби у міських умовах квітка з′явилася раніше.

Зауважимо, що перша хвиля первоцвітів в Ужгороді минула ще кілька тижнів тому. Зараз же біля багатоповерхівок обласного центру Закарпаття з′являються нові квіткові галявини з підсніжниками, білоцвітами, ерантісами, примулами та іншими ранніми весняними квітами.

Невідомо, чи вистоять тендітні рослини в умовах раптового зниження температури. Але вже серед квітучих клумб первоцвітів зараз з′являються кущики з бутонами гіацинтів, нарцисів та тюльпанів. Окрім того, на декоративних фруктових деревах теж сформувалися перші суцвіття.

Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді через тривале тепло почали цвісти перші весняні квіти – підсніжники та весняник.

 

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