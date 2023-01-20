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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Несмотря на мобилизацию, россия несет огромные потери в личном составе в войне – генерал США

Киев • УНН

 • 1297561 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Несмотря на мобилизацию, россия несет огромные потери в войне против Украины. Как заявил на брифинге по итогам заседания в формате “Рамштайн” председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, с российской стороны также погибает большое количество наемников чвк “вагнера”, передает корреспондент УНН.

Несмотря на мобилизацию, россия несет огромные потери в личном составе в войне – генерал США

Цитата

“Я должен сказать о потерях с российской стороны, что в прошлый раз мы называли цифру в 100 тысяч человек. Я бы сказал, что сейчас эта цифра гораздо больше. россия понесла тяжелейшие потери. Сюда входят не только военные, но и наемники чвк “вагнер”, которые участвуют в боевых действиях”, – заявил Милли.

Детали

По его словам, россия мобилизовала около 250 тысяч человек на войну. Несмотря на то, что личный состав российской армии пополняется, – их потери огромные.

“Конечно, потери наблюдаются и с украинской стороны. Страдают люди, усилились удары по инфраструктуре. Это приводит к серьезным экономическим проблемам в Украине. Но и российская сторона несет потери. Война кровопролитная с обеих сторон. Рано или поздно придется сесть за стол переговоров. Конечная цель – это свободная и суверенная Украина. Мы должны достигнуть этой цели. И пока этот день не наступит, потери будут продолжаться с обеих сторон”, – добавил генерал.

Дополнение

По данным Главного управления разведки МОУ, в россии готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов находятся жители москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек.

Также Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российский диктатор владимир путин в ближайшие дни, а, возможно, даже 18 января, может объявить в рф вторую волну мобилизации.

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