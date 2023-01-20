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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Попри мобілізацію, росія зазнає величезних втрат у особовому складі у війні – генерал США

Київ • УНН

 • 1297561 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Попри мобілізацію, росія зазнає величезних втрат у війні проти України. Як заявив на брифінгу за підсумками засідання у форматі “Рамштайн” голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, з російського боку також гине велика кількість найманців чвк “вагнера”, передає кореспондент УНН.

Попри мобілізацію, росія зазнає величезних втрат у особовому складі у війні – генерал США

Цитата

“Я маю сказати про втрати з російського боку, що минулого разу ми називали цифру в 100 тисяч осіб. Я б сказав, що зараз ця цифра набагато більша. росія зазнала важких втрат. Сюди входять не тільки військові, а й найманці чвк “вагнер”, які беруть участь у бойових діях”, – заявив Міллі.

Деталі

За його словами, росія мобілізувала близько 250 тисяч осіб на війну. Незважаючи на те, що особовий склад російської армії поповнюється, – їхні втрати величезні.

“Звичайно, втрати спостерігаються і з українського боку. Страждають люди, посилилися удари по інфраструктурі. Це призводить до серйозних економічних проблем в Україні. Але й російська сторона зазнає втрат. Війна кровопролитна з обох сторін. Рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів. Кінцева мета – це вільна і суверенна Україна. Ми повинні досягти цієї мети. І поки цей день не настане, втрати триватимуть з обох сторін”, – додав генерал.

Доповнення

За даними Головного управління розвідки МОУ, в росії готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів перебувають жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 осіб.

Також Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російський диктатор володимир путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в рф другу хвилю мобілізації.

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