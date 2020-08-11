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Несмотря на кризис коронавируса, полноценную работу СЭС в Украине так никто и не восстанавливает - Протас

Несмотря на кризис коронавируса, полноценную работу СЭС в Украине так никто и не восстанавливает - Протас

Киев  •  УНН

 • 24966 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Никакой информации о реальном восстановлении СЭС в Украине пока нет. Был протокол заседания аппарата СНБО, в котором говорилось о необходимости воссоздания Службы, но, похоже, что на этом все и закончилось. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014-2016 гг.

"У меня информации по возобновлению СЭС сегодня нет, кроме того протокола заседания аппарата СНБО, еще в начале коронавирусной инфекции.

Данных по возобновлению СЭС нет", - сказал он.

Протас отметил, что главная функция СЭС, как это было раньше и как это должно быть в стране, заключается в профилактике инфекционных и неинфекционных болезней.

"Было много дискуссий относительно инструментов реализации этой функции, одним из непопулярных инструментов реализации этой функции было - осуществление проверок субъектов хозяйствования, что, собственно, и вызвало много нареканий. Но, как показал коронавирус сегодня, не готово наше общество к либеральным подходам в контексте соблюдения санитарных требований. И вы видели много ситуаций, когда, в частности, привлекали людей к административной ответственности и за неношение масок и за нарушение карантинных ограничений. А поэтому такая функция контроля за санитарным законодательством есть во всем мире, просто по-разному разные органы ее выполняют", - пояснил Протас.

По его словам, СЭС в Украине ликвидировали под лозунгами дерегуляции и прекращения давления на бизнес, но на этом фоне государство важную функцию противоэпидемической безопасности потеряло.

"А по содержанию это не проверка, а расследование. Сегодня у нас неуправляемая вообще ситуация с коронавирусом. И так происходит, в частности, потому, что не осуществляются эпидемиологические расследования, не работают сегодня люди непосредственно в очаге возникновения инфекции. Никто не работает и не внедряет меры по локализации этой вспышки. Это все ранее делала именно СЭС. После того, как ее функции были переданы в нескольких органов - они, в итоге, были утрачены вообще", - рассказал эксперт.

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Он напомнил, что исследовательские лаборатории были в подчинении СЭС.

"Это, в свою очередь, было крайне важно, потому что это влияет на оперативность реагирования и на скорость проведения эпидемиологического расследования. Всегда в очаг, кроме врача-эпидемиолога, выходил врач-лаборант, который тут же отбирал образцы материалов, здесь же это все отправлялось в лабораторию, чтобы установить эпидемиологический фактор - какой именно возбудитель вызвал эти вспышки. Потому собственно от характера возбудителя зависит комплекс противоэпидемиологических мероприятий. И поэтому лабораторное звено - оно является неотъемлемой составляющей эпидемиологических расследований и противоэпидемических мероприятий для реагирования на инфекционные вызовы", - уточнил Протас.

Эксперт напомнил, что заседание в СНБО по вопросу восстановления СЭС прошло в начале года. Тогда было задекларировано возрождение Службы. Но на самом деле никаких шагов в этом направлении не происходит до сих пор.

"Более того, на фоне ликвидации этой системы мы потеряли и систему подготовки кадров и образования. Все мы слышали, что уже 5 лет в Украине не готовятся эпидемиологи. И если мы начнем их готовить сегодня - реальных специалистов мы получим лет через 7.

Кроме этого, мы уже потеряли учителей - уже некому тех детей учить. Эти навыки надо приобретать десятилетиями, надо иметь практику работы в очагах, чтобы кого-то научить и передать свои знания и опыт. И мы на грани потери нашей эпидемической и гигиенической школы вообще.

Да, мы с января говорим об этом кадровом кризисе, но опять госзаказ на эпидемиологов на 2020-2021 год сегодня Минздравом провалено. Его нет", - резюмировал Протас.

Напомним, о необходимости возобновления СЭС в Украине заявлял Президент Владимир Зеленский.

А в мае он сообщил, что сокращенная вертикаль санитарных врачей в стране - восстановлена.

При этом, как отметила недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская, в государстве до сих пор некому проводить эпидемиологические расследования.

"На сегодняшний день у нас их проводить некому, практически уничтожен золотой кадровый потенциал, нет утвержденной процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства (нужны изменения в законодательстве), нет службы и, наконец, мы перестали выпускать эпидемиологов в вузах. Чтобы уж наверняка. И это в стране хронических эпидемий. Поэтому мы выпьем всю свою чашу до дна", - написала она.

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