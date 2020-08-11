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Попри кризу коронавірусу повноцінну роботу СЕС в Україні так ніхто і не відновлює - Протас

Попри кризу коронавірусу повноцінну роботу СЕС в Україні так ніхто і не відновлює - Протас

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Жодної інформації про реальне відновлення СЕС в Україні наразі немає. Був протокол засідання апарату РНБО, у якому йшлося про необхідність відтворення Служби, але, схоже, що на тому все й закінчилось. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України у 2014-2016 рр.

"У мене інформації щодо відновлення СЕС сьогодні немає, окрім того протоколу засідання апарату РНБО, ще на початку коронавірусної інфекції.

Даних щодо відновлення СЕС немає", - сказав він.

Протас зауважив, що головна функція СЕС, як це було раніше і як це має бути в країні, полягає у профілактиці інфекційних та неінфекційних хвороб. 

"Було чимало дискусій щодо інструментів реалізації цієї функції, одним із непопулярних інструментів реалізації цієї функції було - здійснення перевірок суб'єктів господарювання, що, власне, і викликало багато нарікань. Але, як показав коронавірус сьогодні, не готове наше суспільство до ліберальних підходів у контексті дотримання санітарних вимог. І ви бачили багато ситуацій, коли, зокрема, притягували людей до адміністративної відповідальності і за неносіння масок і за порушення карантинних обмежень. А тому така функція контролю за санітарним законодавством є в усьому світі, просто по-різному різні органи її виконують", - пояснив Протас.

За його словами, СЕС в Україні ліквідовували під гаслами дерегуляції і припинення тиску на бізнес, але на цьому фоні держава важливу функцію протиепідемічної безпеки втратила.

"А за змістом це не перевірка, а розслідування. Сьогодні ж у нас некерована взагалі ситуація з коронавірусом. І так відбувається, зокрема, тому, що не здійснюються епідеміологічні розслідування, не працюють сьогодні люди безпосередньо у вогнищі виникнення інфекції. Ніхто не працює і не впроваджує заходів з локалізацій цього спалаху. Це все раніше робила саме СЕС. Після того, як її функції були передані до кількох органів - вони, в результаті, втратилися взагалі", - розповів експерт.

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Він нагадав, що дослідницькі лабораторії були у підпорядкуванні СЕС.

"Це, своєю чергою, було надважливо, бо це впливає на оперативність реагування і на швидкість проведення епідеміологічного розслідування. Завжди у вогнище, крім лікаря-епідеміолога, виходив лікар-лаборант, який тут же відбирав зразки матеріалів, тут же це все забиралося в лабораторію, щоб встановити епідеміологічний фактор - який саме збудник викликав ці спалахи. Бо власне від характеру збудника залежить комплекс протиепідеміологічних заходів. І тому лабораторна ланка - вона є невід'ємною складовою епідеміологічних розслідувань і протиепідемічних заходів для реагування на інфекційні виклики", - уточнив Протас.

Експерт нагадав, що засідання у РНБО з питання відновлення СЕС пройшло на початку року. Тоді було задеклароване відродження Служби. Але по суті жодних кроків у цьому напрямку не відбувається й досі.

"Більше того, на фоні ліквідації цієї системи ми втратили і систему підготовки кадрів і освіту. Всі ми чули, що вже 5 років в Україні не готуються епідеміологи. І якщо ми почнемо їх готувати сьогодні - реальних фахівців ми отримаємо років через 7.

Окрім цього, ми вже втратили вчителів - уже немає кому тих дітей вчити. Ці навики треба здобувати десятиліттями, треба мати практику роботи у вогнищах, щоб когось навчити і передати свої знання та досвід. І ми на грані втрати нашої епідемічної і гігієнічної школи взагалі.

Так, ми з січня місяця говоримо про цю кадрову кризу, але знову держзамовлення на епідеміологів на 2020-2021 рік сьогодні МОЗ провалено. Його немає", - резюмував Протас.

Нагадаємо, про необхідність відновлення СЕС в Україні заявляв Президент Володимир Зеленський.

А у травні він повідомив, що скорочена вертикаль санітарних лікарів в країні — відновлена.

Натомість, як зауважила нещодавно лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, у державі й досі нікому проводити епідеміологічні розслідування

"На сьогоднішній день у нас їх проводити нікому, практично знищений золотий кадровий потенціал, немає затвердженої процедури проведення епідрозслідування на рівні держави (потрібні зміни у законодавстві), немає служби і, нарешті, ми перестали випускати епідеміологів у ВНЗ. Щоб вже напевно. І це у країні хронічних епідемій. Тому ми вип'ємо всю свою чашу до дна", - написала вона.

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