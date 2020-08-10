В Україні проводити епідеміологічні розслідування нікому - Голубовська

"Епідеміологія - це досить складна наука. Ввести карантин - багато розуму не треба. І без інших заходів ефект від нього один - розтягнути у часі зростання захворюваності. Епідеміологічні розслідування - ось це непростий, але - найефективніший метод подолання епідемій. На сьогоднішній день у нас їх проводити нікому, практично знищений золотий кадровий потенціал, немає затвердженої процедури проведення епідрозслідування на рівні держави (потрібні зміни у законодавстві), немає служби і, нарешті, ми перестали випускати епідеміологів у ВНЗ. Щоб вже напевно. І це у країні хронічних епідемій. Тому ми вип'ємо всю свою чашу до дна", - написала вона.

Також, лікар уточнила, що в останні кілька днів кількість хворих коронавірусною хворобою значно зросла.

"В останні кілька днів у мене таке відчуття, що захворіли всі. Реально - злягають цілі родини, з дітьми нікому вдома залишитися, доводиться і їх госпіталізовувати разом із батьками, бабусями і дідусями...", - повідомила Голубовська.

Нагадаємо, що сьогодні, за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС, глава уряду Денис Шмигаль доручив "розробити механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби у лабораторні центри МОЗ для проведення епідемічних розслідувань".

При цьому, як з'ясували в УНН, попри черговий пік пандемії, головний санлікар України Віктор Ляшко зараз знаходиться у відпустці.