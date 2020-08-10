В Україні проводити епідеміологічні розслідування нікому - Голубовська

ukru
19 березня, 18:42 • 36810 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 78611 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87804 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112287 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118939 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116648 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151761 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125016 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124729 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123878 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 26763 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 29899 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 35451 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 30402 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 31325 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79893 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102416 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83678 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151761 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51301 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58659 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107755 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126027 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125433 перегляди
Актуальне
В Україні проводити епідеміологічні розслідування нікому - Голубовська

В Україні проводити епідеміологічні розслідування нікому - Голубовська

Київ • УНН

 • 19443 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Попри те, що Україна - це країна хронічних епідемій, у нас до сих пір так і немає санітарно-епідеміологічної служби, немає затвердженої процедури проведення епідрозслідування на рівні держави. Більше того, ми перестали випускати епідеміологів із ВНЗ. Про це на своїй сторінці у Facebook написала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.

"Епідеміологія - це досить складна наука. Ввести карантин - багато розуму не треба. І без інших заходів ефект від нього один - розтягнути у часі зростання захворюваності. Епідеміологічні розслідування - ось це непростий, але - найефективніший метод подолання епідемій. На сьогоднішній день у нас їх проводити нікому, практично знищений золотий кадровий потенціал, немає затвердженої процедури проведення епідрозслідування на рівні держави (потрібні зміни у законодавстві), немає служби і, нарешті, ми перестали випускати епідеміологів у ВНЗ. Щоб вже напевно. І це у країні хронічних епідемій. Тому ми вип'ємо всю свою чашу до дна", - написала вона.

Також, лікар уточнила, що в останні кілька днів кількість хворих коронавірусною хворобою значно зросла.

"В останні кілька днів у мене таке відчуття, що захворіли всі. Реально - злягають цілі родини, з дітьми нікому вдома залишитися, доводиться і їх госпіталізовувати разом із батьками, бабусями і дідусями...", - повідомила Голубовська.

Нагадаємо, що сьогодні, за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС, глава уряду Денис Шмигаль доручив "розробити механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби у лабораторні центри МОЗ для проведення епідемічних розслідувань".

При цьому, як з'ясували в УНН, попри черговий пік пандемії, головний санлікар України Віктор Ляшко зараз знаходиться у відпустці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32