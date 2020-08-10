В Украине проводить эпидемиологические расследования некому - Голубовская

КИЕВ. 10 августа. УНН. Несмотря на то, что Украина - это страна хронических эпидемий, у нас до сих пор так и нет санитарно-эпидемиологической службы, нет утвержденной процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства. Более того, мы перестали выпускать эпидемиологов из вузов. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.