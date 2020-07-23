Несмотря на кризис из-за COVID-19: поступления в местные бюджеты выросли на 2,1%

КИЕВ. 23 июля. УНН. Несмотря на финансовый кризис от COVID-19, поступления в местные бюджеты продолжают расти - за январь-июнь этого года местные бюджеты получили 131,5 млрд грн, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.