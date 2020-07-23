Несмотря на кризис из-за COVID-19: поступления в местные бюджеты выросли на 2,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Несмотря на финансовый кризис от COVID-19, поступления в местные бюджеты продолжают расти - за январь-июнь этого года местные бюджеты получили 131,5 млрд грн, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"За январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 131,5 млрд гривен. Прирост поступлений против января-июня прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинской власти) составил 2,1% или +2,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Темп прироста фактических поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за первое полугодие 2020 года, как указано, составляет 5%. Из 13 областей, имеющих темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине, 3 обеспечили прирост более 8%.
В целом объем поступлений НДФЛ за первое полугодие 2020-го составил 81 млрд грн, прирост поступлений против января-июня прошлого года составляет 3,8 млрд гривен.
Поступления от платы за землю составили 13,3 млрд грн, что на 14,5%, или на 2,3 млрд грн меньше, чем в первом полугодии 2020 года. В основном это связано с временным освобождением от уплаты данного налога в местные бюджеты, отметили в Минфине.
Фактические поступления налога на недвижимое имущество за январь-июнь 2020-го составили 2,3 млрд гривен. Прирост поступлений против января-июня прошлого года составляет 7,7%, что на 161,9 млн грн больше, чем в прошлом году.
Поступления единого налога за январь-июнь 2020-го достигли 17,7 млрд гривен. Прирост поступлений против сопоставимого периода прошлого года составляет 9,6%, или на 1,6 млрд грн больше.
Также отмечается, что по состоянию на 1 июля "правительством обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн", или 100% от взятых бюджетных обязательств, в частности:
-
- базовая дотация - 6,6 млрд грн;
-
- медицинская субвенция - 14,6 млрд грн;
-
- образовательная субвенция - 46,7 млрд грн;
-
- другие - 17,1 млрд грн.
-
Напомним, Счетная палата планирует проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19 после эпидемии.