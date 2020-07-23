Попри кризу через COVID-19: надходження до місцевих бюджетів зросли на 2,1%

КИЇВ. 23 липня. УНН. Незважаючи на фінансову кризу від COVID-19, надходження до місцевих бюджетів продовжують зростати - за січень-червень цього року місцеві бюджети отримали 131,5 млрд грн, що на 2,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.