Попри кризу через COVID-19: надходження до місцевих бюджетів зросли на 2,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Незважаючи на фінансову кризу від COVID-19, надходження до місцевих бюджетів продовжують зростати - за січень-червень цього року місцеві бюджети отримали 131,5 млрд грн, що на 2,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"За січень-червень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 131,5 млрд гривень. Приріст надходжень проти січня-червня минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 2,1% або +2,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Темп приросту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за перше півріччя 2020 року, як вказано, становить 5%. Із 13 областей, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 3 забезпечили приріст понад 8%.
Загалом обсяг надходжень ПДФО за перше півріччя 2020 року становив 81 млрд грн, приріст надходжень проти січня-червня минулого року становить 3,8 млрд гривень.
Надходження від плати за землю становили 13,3 млрд грн, що на 14,5%, або на 2,3 млрд грн менше, ніж у першому півріччі 2020 року. В основному це пов’язано із тимчасовим звільненням від сплати даного податку до місцевих бюджетів, зазначили у Мінфіні.
Фактичні надходження податку на нерухоме майно за січень-червень 2020 року становили 2,3 млрд гривень. Приріст надходжень проти січня-червня минулого року становить 7,7 %, що на 161,9 млн грн більше, ніж минулого року.
Надходження єдиного податку за січень-червень 2020 року сягнули 17,7 млрд гривень. Приріст надходжень проти співставного періоду минулого року становить 9,6%, або на 1,6 млрд грн більше.
Також зазначається, що станом на 1 липня "урядом забезпечено перерахування міжбюджетних трансфертів органам місцевого самоврядування в обсязі 85 млрд грн", або 100% від взятих бюджетних зобов’язань, зокрема:
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- базова дотація – 6,6 млрд грн;
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- медична субвенція – 14,6 млрд грн;
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- освітня субвенція – 46,7 млрд грн;
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- інші – 17,1 млрд грн.
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Нагадаємо, Рахункова палата планує перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 після епідемії.