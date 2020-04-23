Несмотря на коронавирус: Польша готовится к президентским выборам

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 1087 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 4303 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 48193 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91130 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103837 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129834 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129890 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174166 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122092 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Несмотря на коронавирус: Польша готовится к президентским выборам

Несмотря на коронавирус: Польша готовится к президентским выборам

Киев  •  УНН

 • 14440 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Польше 10 мая в соответствии с конституцией страны должны состояться выборы президента страны. Среди официальных кандидатов на высший государственный пост зарегистрировано 10 человек, среди них одна женщина, четверо беспартийных кандидатов, а также член партии “Право и справедливость”, ныне действующий польский президент Анджей Дуда. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как пишет издание со ссылкой на польские СМИ, наибольшие шансы выиграть выборы уже в первом туре имеет Дуда. Согласно опросам, отдать голос за него готовы 59% из тех, кто примет участие в выборах. С большим отрывом от Анджея Дуды с поддержкой всего 7% избирателей идут Владислав Косиняк-Камыш с Польской крестьянской партии и беспартийный Шимон Головня. Как отметила в фейсбуке политик и социолог Малгожата Кидава-Блоньська, учитывая нынешнюю ситуацию “самое важное, чтобы поляки могли принять участие в выборах, не опасаясь за свое здоровье”.

5 лет назад, 24 мая 2015 года Анджей Дуда был впервые избран президентом Польши, сменив на этом посту Бронислава Коморовского.

В марте предлагалось в Польше предлагали перенести выборы президента из-за пандемии.

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