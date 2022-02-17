Поработают в феврале, а в марте отдохнут: нардепы изменили календарный план сессии ВР

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Киев • УНН

 • 13833 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Принято постановление о внесении изменений в календарный план проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, передает корреспондент УНН.

Детали

Постановлением вносятся изменения в календарный план седьмой сессии Верховной Рады Украины IX созыва, согласно которым на следующей неделе (22-25 февраля) парламент будет работать в режиме пленарных заседаний, а неделя с 1 по 4 марта народные депутаты будут работать с избирателями (в округах).

Таким образом, вместо одной пленарной недели в феврале у нардепов будет две недели работы в сессионном зале (та, что длится сейчас, с 15 по 18 февраля и неделя с 22 по 25 февраля), а вот в марте вместо двух недель, как это планировалось ранее, нардепы будут работать в сессионном зале только одну. Остальное время они будут работать с избирателями или же в комитетах.

Напомним

15 февраля нардепы собрались на первое пленарное заседание после двух недель работы в комитетах, к которой они перешли из-за роста количества больных "ковидом" среди депутатов. В то же время отдельные нардепы заявляли, что к такой работе власть решила перейти из-за отсутствия достаточного количества голосов для принятия нужных законопроектов.

16 февраля стало известно, что депутаты от "Слуги народа" решили перенести пленарную неделю с 1-4 марта на 22-25 февраля.

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