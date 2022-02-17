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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 53498 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Попрацюють у лютому, а у березні відпочинуть: нардепи змінили календарний план сесії ВР

Попрацюють у лютому, а у березні відпочинуть: нардепи змінили календарний план сесії ВР

Київ • УНН

 • 13833 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Ухвалено постанову про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, передає кореспондент УНН.

Деталі

Постановою вносяться зміни до календарного плану сьомої сесії Верховної Ради України ІХ скликання, згідно з якими наступного тижня (22-25 лютого) парламент працюватиме у режимі пленарних засідань, а тиждень з 1 по 4 березня народні депутати працюватимуть з виборцями (в округах).

Таким чином, замість одного пленарного тижня у лютому у нардепів буде два тижні роботи у сесійній залі (той, що триває зараз, з 15 по 18 лютого та тиждень з 22 по 25 лютого), а ось у березні замість двох тижнів, як це планувалося раніше, нардепи працюватимуть у сесійні залі лише один. Решту часу вони працюватимуть з виборцями або ж у комітетах.

Нагадаємо

15 лютого нардепи зібралися на перше пленарне засідання після двох тижнів роботи в комітетах, до якої вони перейшли через зростання кількості хворих на "ковід" серед депутатів. Водночас окремі нардепи заявляли, що до такої роботи влада вирішила перейти через відсутність достатньої кількості голосів для ухвалення потрібних законопроектів.

16 лютого стало відомо, що депутати від "Слуги народу" вирішили перенести пленарний тиждень з 1-4 березня на 22-25 лютого.

Українські Національні Новини

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