"Пополнение российского подводного черноморского флота": Зеленский сделал заявление после атаки на вражеский "новочеркасск"
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский поблагодарил Воздушные силы за "пополнение подводного флота" рф после атаки на российский "новочеркасск"
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за эффектное пополнение российского подводного черноморского флота еще одной посудиной, после атаки на российский большой десантный корабль "новочеркасск", пишет УНН.
Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине
Дополнение
Как сообщили в ВС ВСУ, 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль черноморского флота рф "новочеркасск" в районе Феодосии. Позже в минобороны россии подтвердили повреждения корабля в Феодосии.
Гуменюк заявляла, что большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.
"Пополнение российского подводного черноморского флота": Зеленский сделал заявление после атаки на вражеский "новочеркасск"
Президент Украины Зеленский поблагодарил Воздушные силы за "пополнение подводного флота" рф после атаки на российский "новочеркасск".
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