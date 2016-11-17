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15 марта, 19:03 • 110368 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152947 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129192 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122336 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108050 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103134 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Пособника террористов "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения

Пособника террористов "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения

Киев • УНН

 • 7028 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пособника террористов "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в феврале 2016 года житель Попаснянского района с помощью мобильной связи передавал представителям террористической организации "ЛНР" информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных Сил Украины.

По результатам судебного рассмотрения пособника террористов признали виновным по ч.1 ст.258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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