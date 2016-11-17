Пособника террористов "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пособника террористов "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в феврале 2016 года житель Попаснянского района с помощью мобильной связи передавал представителям террористической организации "ЛНР" информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных Сил Украины.
По результатам судебного рассмотрения пособника террористов признали виновным по ч.1 ст.258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.