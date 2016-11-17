Поплічника терористів "ЛНР" засудили до 8 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Поплічника терористів “ЛНР” засудили до восьми років позбавлення волі на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що в лютому 2016 року житель Попаснянського району за допомогою мобільного зв’язку передавав представникам терористичної організації “ЛНР” інформацію щодо дислокації особового складу підрозділів, військової техніки та фортифікаційних споруд Збройних Сил України.
За результатами судового розгляду поплічника терористів визнали винним за ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації) та призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.