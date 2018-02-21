Пособник боевиков "ЛНР" 3 года проведет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Луганской области вынесли приговор бывшему пособнику террористов так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
Прокуратура Луганской области поддержала государственное обвинение в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.
"Во время досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в октябре 2014 года мужчина был назначен на должность так называемого заместителя военного коменданта города Свердловска с экономически-хозяйственной деятельности, деятельность которого направлена на силовое противостояние Вооруженным Силам Украины, правоохранительным органам, уничтожение их живой силы и материальных средств, а также совершение тяжких и особо тяжких уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
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На основании постановления Северодонецкого городского суда к участнику незаконного вооруженного формирования применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Приговором Беловодского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщал УНН, в Одессе взяли под стражу предполагаемого боевика "ЛНР".