Поплічник бойовиків "ЛНР" 3 роки проведе за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Луганській області винесли вирок колишньому пособнику терористів так званої “ЛНР”. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
Прокуратура Луганської області підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом участі громадянина України у діяльності не передбаченого законом збройного формування.
“Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що у жовтні 2014 року чоловік був призначений на посаду так званого заступника військового коменданта міста Свердловська з економічно-господарської діяльності, діяльність якого спрямована на силове протистояння Збройним Силам України, правоохоронним органам, знищення їх живої сили і матеріальних засобів, а також вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень”, – йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики у Луганську не допустили спостерігачів ОБСЄ до так званого російського "гумконвою"
На підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду до учасника незаконного збройного формування застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
“Вироком Біловодського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі”, – повідомили в прокуратурі.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі взяли під варту імовірного бойовика “ЛНР”.