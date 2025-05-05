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Попытка дискредитации и дезинформации не удалась: чешская компания RSE s.r.o. подтвердила финстабильность и продолжает поставки в Украину

Киев • УНН

 • 2602 просмотра

RSE опровергла ложную информацию о банкротстве и заявила о стабильной работе. Компания назвала инцидент рейдерской атакой и продолжит работу в Украине.

Попытка дискредитации и дезинформации не удалась: чешская компания RSE s.r.o. подтвердила финстабильность и продолжает поставки в Украину

Чешская компания RSE s.r.o., ведущий производитель когенерационных модулей и официальный партнер Caterpillar Energy Solutions и немецкого бренда MWM, опровергла ложную информацию о своем банкротстве и заявила о стабильной работе на европейском и украинском рынках, пишет УНН

В компании указали, что стали мишенью целенаправленной дискредитационной кампании, которая включала как юридическую, так и информационную атаку. В апреле неизвестный псевдокредитор подал в чешский суд заявление о банкротстве RSE s.r.o. Уже на следующий день заявление было отозвано, а производство — закрыто. 15 апреля Региональный суд г. Брно признал дело безосновательным (№ KSBR 30 INS 7276/2025), а 24 апреля решение вступило в силу. Все упоминания о деле изъяты из официального судебного реестра Чешской Республики.

В компании назвали инцидент "рейдерской атакой", которая была спланирована недобросовестными конкурентами с российско-белорусскими связями. Одновременно с юридическим давлением против RSE s.r.o. была запущена информационная кампания: чешская консалтинговая компания SEVEn разослала украинским энергетическим компаниям сообщения с предупреждением о "рисках сотрудничества" с RSE. В RSE обращают внимание, что SEVEn имеет задекларированное сотрудничество с организациями из рф и РБ, что ставит под сомнение объективность ее выводов.

За последние два года RSE s.r.o. изготовила более 200 энергетических модулей для заказчиков в Европе, в частности — в Украине. В марте компания поставила в Харьков пять когенерационных установок мощностью 2,3 МВт каждая, в рамках контракта от 12 февраля 2025 года (№30/01). Установки базируются на немецких двигателях MWM и обеспечивают одновременную генерацию тепла и электроэнергии — критически важно для объектов инфраструктуры в условиях обстрелов.

RSE выигрывала тендеры благодаря высокому качеству оборудования, скорости поставок и конкурентным ценам — часто ниже предложений других поставщиков. Это сделало компанию заметным игроком на украинском рынке — и, по словам руководства, вызвало давление со стороны конкурентов, которые не выдерживают честной конкуренции.

"На наш взгляд, такие действия были призваны подорвать доверие к компании со стороны украинских заказчиков и  попытки повлиять на принятие решений в некоторых процедурах публичных закупок. В том числе по международным правилам, которые сейчас находятся на решающей стадии", - говорится в обращении компании RSE s.r.o.

Позиция компании

Мы уверены, что RSE s.r.o. и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером для украинских энергетических компаний. Мы работаем открыто, честно и в рамках европейских стандартов. И никакая грязь нам не помешает выполнять свои обязательства перед украинскими заказчиками

— подчеркнул директор компании Владимир Махновец.

В компании подчеркивают, что любые попытки дискредитировать RSE или сорвать поставки являются попытками сорвать восстановление энергетической независимости Украины. С начала полномасштабного вторжения Украина стала одним из ключевых направлений работы RSE, и компания намерена сохранять эту ориентацию, расширяя партнерство с муниципалитетами, коммунальными предприятиями и частным бизнесом.

Сигнал для рынка

Аналитики отмечают: ситуация с RSE показала эффективность западных юридических инструментов в противодействии манипуляциям на рынке. Четкая реакция судебной системы Чехии и прозрачная позиция компании создают прецедент для других поставщиков — честные игроки могут и должны защищать себя правовыми методами. Это важно как для украинских энергетиков, которые должны выбирать надежных партнеров, так и для государственных органов, формирующих политику энергобезопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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