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Спроба дискредитації та дезінформації не вдалася: чеська компанія RSE s.r.o. підтвердила фінстабільність і продовжує постачання в Україну

Київ • УНН

 • 3640 перегляди

RSE спростувала неправдиву інформацію про банкрутство та заявила про стабільну роботу. Компанія назвала інцидент рейдерською атакою та продовжить роботу в Україні.

Спроба дискредитації та дезінформації не вдалася: чеська компанія RSE s.r.o. підтвердила фінстабільність і продовжує постачання в Україну

Чеська компанія RSE s.r.o., провідний виробник когенераційних модулів та офіційний партнер Caterpillar Energy Solutions і німецького бренду MWM, спростувала неправдиву інформацію про своє банкрутство і заявила про стабільну роботу на європейському та українському ринках, пише УНН

В компанії вказали, що стали мішенню цілеспрямованої дискредитаційної кампанії, яка включала як юридичну, так і інформаційну атаку. У квітні невідомий псевдокредитор подав до чеського суду заяву про банкрутство RSE s.r.o. Вже наступного дня заява була відкликана, а провадження — закрите. 15 квітня Регіональний суд м. Брно визнав справу безпідставною (№ KSBR 30 INS 7276/2025), а 24 квітня рішення набрало чинності. Всі згадки про справу вилучено з офіційного судового реєстру Чеської Республіки.

У компанії назвали інцидент "рейдерською атакою", яка була спланована недобросовісними конкурентами з російсько-білоруськими зв’язками. Одночасно з юридичним тиском проти RSE s.r.o. була запущена інформаційна кампанія: чеська консалтингова компанія SEVEn розіслала українським енергетичним компаніям повідомлення з попередженням про "ризики співпраці" з RSE. У RSE звертають увагу, що SEVEn має задекларовану співпрацю з організаціями з РФ і РБ, що ставить під сумнів об’єктивність її висновків.

За останні два роки RSE s.r.o. виготовила понад 200 енергетичних модулів для замовників у Європі, зокрема — в Україні. У березні компанія поставила до Харкова п’ять когенераційних установок потужністю 2,3 МВт кожна, у рамках контракту від 12 лютого 2025 року (№30/01). Установки базуються на німецьких двигунах MWM та забезпечують одночасну генерацію тепла і електроенергії — критично важливо для об’єктів інфраструктури в умовах обстрілів.

RSE вигравала тендери завдяки високій якості обладнання, швидкості поставок і конкурентним цінам — часто нижчим за пропозиції інших постачальників. Це зробило компанію помітним гравцем на українському ринку — і, за словами керівництва, викликало тиск з боку конкурентів, які не витримують чесної конкуренції.

"На наш погляд, такі дії були покликані підірвати довіру до компанії з боку українських замовників та  спроби вплинути на прийняття рішень в деяких процедурах публічних закупівель. В тому числі за міжнародними правилами, які наразі перебувають на вирішальній стадії", - йдеться у зверненні компанії RSE s.r.o.

Позиція компанії

Ми впевнені, що RSE s.r.o. і надалі залишатиметься надійним партнером для українських енергетичних компаній. Ми працюємо відкрито, чесно і в рамках європейських стандартів. І жоден бруд нам не завадить виконувати свої зобов’язання перед українськими замовниками

— наголосив директор компанії Володимир Махновець.

У компанії підкреслюють, що будь-які спроби дискредитувати RSE або зірвати постачання є спробами зірвати відновлення енергетичної незалежності України. Із початку повномасштабного вторгнення Україна стала одним із ключових напрямів роботи RSE, і компанія має намір зберігати цю орієнтацію, розширюючи партнерство з муніципалітетами, комунальними підприємствами та приватним бізнесом.

Сигнал для ринку

Аналітики зазначають: ситуація з RSE показала ефективність західних юридичних інструментів у протидії маніпуляціям на ринку. Чітка реакція судової системи Чехії та прозора позиція компанії створюють прецедент для інших постачальників — чесні гравці можуть і мають захищати себе правовими методами. Це важливо як для українських енергетиків, які мають обирати надійних партнерів, так і для державних органів, які формують політику енергобезпеки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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