Спрос на промокоды за 8 месяцев увеличился на 30%: эксперты Codes назвали категории с наибольшим ростом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Интерес к способам, позволяющим экономить на покупках, растет в Украине второй год подряд. Учитывая, что ситуация в экономике улучшается медленно, аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на промокоды, акционные предложения продавцов товаров и услуг.
В целом на потребительском онлайн-рынке существует большое предложение скидок. Их предлагают интернет-магазины техники, косметики, одежды, автотоваров и т.д. Скидку по промокоду можно получить в кредитных и страховых учреждениях, туристических агентствах, образовательных и развлекательных сервисах.
Коды всегда есть в свободном доступе, но спрос на них разный. В отдельных категориях, как отмечают эксперты Codes, он остается стабильным, в некоторых — в нынешнем году увеличился в среднем на треть.
В каких категориях спрос на промокоды вырос больше всего
Проанализировав статистику запросов на скидочные коды с января по сентябрь нынешнего года, эксперты информационного сервиса codes.com.ua выяснили, что наиболее существенный рост спроса произошел в следующих группах товаров:
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- декоративная и уходовая косметика. За последние 8 месяцев количество сделанных с промокодом заказов увеличилось на 18%. Размер скидки в среднем составляет 24%;
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- автотовары. Промокод активировали на 20% больше клиентов, чем в прошлом году. Расходники, автохимия, охранные системы и другие автотовары с промокодом стоят обычно на 35% дешевле;
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- книги. Спрос на скидочные коды для приобретения художественной, научной и справочной литературы на сайтах типа Yakaboo.ua или Bookovka увеличился на 22%;
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- образовательные онлайн-курсы. Рекордное увеличение популярности промокодов на неформальное образование произошло в конце 2022 года — почти на 50%. В нынешнем году интерес к приобретению новых знаний и навыков сохраняется на высоком уровне. Количество активированных промокодов увеличилось на 25%. Чаще всего украинцы выбирают курсы по программированию и изучению иностранных языков. Популярны также вебинары по теме инвестирования, развития собственного бизнеса, планирования семейного бюджета и кулинарии;
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- развлечения и отдых. Количество запросов на промокоды онлайн-казино и букмекеров увеличилось на треть. Почти такой же прирост зафиксирован на скидочные предложения стриминговых платформ и сервисов типа Karabas или Concert UA. В этой сфере украинцы больше всего интересовались бонусами казино на бесплатные вращения, льготными тарифами Sweet.tv и Megogo, скидками на экскурсии, концерты, квесты, детские представления.
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На 15% чаще, чем в прошлом, украинцы заказывают билеты на проезд железнодорожным и автомобильным транспортом и услуги по доставке готовой пищи.
Эксперты Codes также отметили, что пользователи платформы, выбирая промокод, в первую очередь интересуются размером скидки — таковых более 60%. Внимание на то, для заказа товаров какого бренда применим промокод, обращают лишь около 26%. Также около трети посетителей сервиса интересовалась промокодами на скидку для новых покупателей.
Codes — это информационный сервис, предлагающий бесплатные промокоды и купоны для многих известных брендов.