Попит на промокоди за 8 місяців збільшився на 30%: експерти Codes назвали категорії з найбільшим зростанням
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Інтерес до способів, які дають можливість заощаджувати на покупках, зростає в Україні другий рік поспіль. Враховуючи, що ситуація в економіці покращується дуже повільно, аналітики прогнозують подальше збільшення попиту на промокоди, акційні пропозиції продавців та надавачів послуг.
Загалом на споживчому онлайн-ринку існує велика пропозиція знижок. Їх пропонують інтернет-магазини техніки, косметики, одягу, автотоварів тощо. Знижку за промокодом можна отримати у кредитних та страхових установах, туристичних агенціях, на освітніх та розважальних сервісах.
Коди завжди є у вільному доступі, але попит на них різний. В окремих категоріях, як зазначають експерти Codes, він залишається стабільним, у деяких — упродовж нинішнього року зріс в середньому на третину.
У яких категоріях попит на промокоди зріс найбільше
Проаналізувавши статистику запитів на знижкові коди з січня до вересня нинішнього року, експерти інформаційного сервісу codes.com.ua з’ясували, що найсуттєвіше зростання попиту відбулося в таких групах товарів:
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- декоративна та доглядова косметика. Упродовж останніх 8 місяців кількість зроблених з промокодом замовлень збільшилася на 18%. Розмір знижки в середньому становить 24%;
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- автотовари. Промокод активували на 20% більше клієнтів, ніж торік. Розхідники, автохімію, охоронні системи та інші автотовари з промокодом коштують зазвичай на 35% дешевше;
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- книги. Попит на знижкові коди для придбання художньої, наукової та довідкової літератури на сайтах на кшталт Yakaboo.ua чи Bookovka збільшився на 22%;
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- освітні онлайн-курси. Рекордне збільшення популярності промокодів на неформальну освіту відбулося наприкінці 2022 року — майже на 50%. У нинішньому році інтерес до набуття нових знань та навичок зберігається на високому рівні. Кількість активованих промокодів збільшилася на 25%. Найчастіше українці вибирають курси з програмування та вивчення іноземних мов. Популярні також вебінари на тему інвестування, розвитку власного бізнесу, планування сімейного бюджету та кулінарії;
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- розваги та відпочинок. Кількість запитів на промокоди онлайн-казино та букмекерів збільшилася на третину. Майже такий же приріст зафіксовано на знижкові пропозиції стрімінгових платформ та сервісів на кшталт Karabas чи Concert UA. У цій сфері українці найбільше цікавилися бонусами казино на безплатні обертання, пільговими тарифами Sweet.tv та Megogo, знижками на екскурсії, концерти, квести, дитячі вистави.
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На 15% частіше, ніж торік, українці замовляють квитки для подорожей залізничним та автомобільним транспортом й послуги з доставлення готової їжі.
Експерти Codes також зазначили, що користувачі платформи, вибираючи промокод, в першу чергу цікавляться розміром знижки — таких понад 60%. Увагу на те, для замовлення товарів якого бренду можна застосувати промокод, звертають лише близько 26%. Також майже третина відвідувачів сервісу цікавилася промокодами на знижку для нових покупців.
Codes — це інформаційний сервіс, який пропонує безкоштовні промокоди та купони для багатьох відомих брендів.