Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ у границы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Спрос на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) упал из-за перемещения Россией войск к границе с Украиной, при этом президент Украины Владимир Зеленский активизировал получение финансовой помощи МВФ, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.
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“Проблемы с привлечением долга явно не станут для Украины критическим. Действительно, из-за перемещения Россией войск к границе с Украиной снизился спрос инвесторов на ОВГЗ Минфина. Как следствие — сократился объем государственных заимствований, который за последние недели составил 1-1,6 млрд гривен ( ранее среднее привлечения составило около 10 млрд гривен). Но как только ситуация на границе стабилизируется, инвесторы снова начнут покупать ОВГЗ”, — написал Гетманцев в Telegram-канале.
Детали
Другим деструктивным фактором он назвал заявления украинских политиков, которые озвучивают самые худшие ожидания и самые негативные сценарии текущей ситуации.
“Впрочем, украинская экономика имеет запас прочности. В частности, из-за перекрытия коррупционных схем на таможне и в налоговой удалось перевыполнить доходы бюджета даже в условиях коронакризиса... Также по заданию президента активизирована работа над получением финансовой помощи от Международного валютного фонда”, — подчеркнул парламентарий .
По его словам, глава государства поставил задачу ускорить достижение договоренностей с МВФ относительно тех вопросов, которые Украина еще должна реализовать. Продолжение сотрудничества с Фондом позволит сохранить финансовую стабильность в Украине в долгосрочной перспективе, считает Гетманцев.
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