Попит на ОВДП впав через війська РФ біля кордону України

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“Проблеми із залученням боргу явно не стануть для України критичними. Дійсно, через стягування Росією військ до кордону з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок — скоротився обсяг державних запозичень, який за останні тижні склав 1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило близько 10 млрд гривень). Але щойно ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП”, — написав Гетманцев у Telegram-каналі.

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Іншим деструктивним фактором він назвав заяви українських політиків, які озвучують найгірші очікування і найбільш негативні сценарії поточної ситуації.

“Втім, українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці і в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи...Також за завданням президента активізовано роботу над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду”, — наголосив парламентарій.

За його словами, глава держави поставив завдання прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще повинна реалізувати. Продовження співпраці з Фондом дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні у довгостроковій перспективі, вважає Гетманцев.

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