Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 5%

Цитата:

"Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 27 035 млн дол. США (в еквіваленті). У березні вони зменшилися на 5% з огляду на значні обсяги погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що частково були компенсовані валютними надходженнями на користь уряду", - сказано у повідомленні.

Деталі

Загалом динаміку резервів упродовж березня, за даними НБУ, визначали такі чинники:



по-перше, операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив майже 1,3 млрд дол. США (в еквіваленті). Зокрема 570,5 млн дол. США були спрямовані на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), 325,2 млн дол. США – на обслуговування та погашення ОВДП, решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) склали 473,7 млн дол. США. Крім того, в березні було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду 508,2 млн дол. США (в еквіваленті).



по-друге, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 250,3 млн дол. США (в еквіваленті);



по-третє, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Більшу частину місяця валютний ринок був практично збалансованим. Водночас у окремі дні на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, що дозволило Національному банку поповнити резерви на 50,5 млн дол. США.



"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - додали у Нацбанку.

Доповнення

Міжнародні резерви України становили 28,5 млрд дол. США за підсумками лютого, зменшившись за місяць на 1%.

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.