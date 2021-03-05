Міжнародні резерви України у лютому впали до 28,5 млрд доларів

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"Станом на 1 березня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 543 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому вони зменшилися на 1% з огляду на погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що були частково компенсовані за рахунок валютних надходжень на користь уряду та інтервенцій Національного банку на валютному ринку", - повідомили у НБУ.

Деталі

За даними Нацбанку, загалом динаміку резервів упродовж лютого визначали такі чинники:



по-перше, операції з управління державним боргом.



Валютні надходження на користь уряду від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) у лютому становили 456,7 млн дол. США. Водночас загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 633,9 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 489,2 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 33,7 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Крім того, в лютому уряд та Національного банк виплатили 213,1 млн дол. США (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ);



по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.



На початку лютого пропозиція на валютному ринку переважала попит, зокрема внаслідок нарощення портфеля ОВДП нерезидентами. Це дозволило центральному банку викупити в резерви 200 млн дол. США. Останні два тижні лютого міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив на валютний ринок. Інтервенції з продажу валюти в минулому місяці не проводилися;



по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 87,5 млн дол. США (в еквіваленті).



"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначили у НБУ.

Доповнення

За даними НБУ, міжнародні резерви України становили 28,8 млрд дол. США за підсумками січня, зменшившись за місяць на 1,1%.

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд доларів.

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.