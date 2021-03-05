Міжнародні резерви України у лютому впали до 28,5 млрд доларів

ukru
21:00 • 34636 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 74501 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 60604 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101352 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69217 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97936 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116729 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144763 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184241 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312422 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104318 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102225 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105988 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101483 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97847 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61172 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312423 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246366 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340021 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64773 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110248 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111025 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107979 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121409 перегляди
Актуальне
Міжнародні резерви України у лютому впали до 28,5 млрд доларів

Міжнародні резерви України у лютому впали до 28,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 18016 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міжнародні резерви України становили 28,5 млрд дол. США за підсумками лютого, зменшившись за місяць на 1%. Про це УНН повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Цитата:

"Станом на 1 березня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 543 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому вони зменшилися на 1% з огляду на погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що були частково компенсовані за рахунок валютних надходжень на користь уряду та інтервенцій Національного банку на валютному ринку", - повідомили у НБУ.

Деталі

За даними Нацбанку, загалом динаміку резервів упродовж лютого визначали такі чинники:

  • по-перше, операції з управління державним боргом. 

Валютні надходження на користь уряду від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) у лютому становили 456,7 млн дол. США. Водночас загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 633,9 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 489,2 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 33,7 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Крім того, в лютому уряд та Національного банк виплатили 213,1 млн дол. США (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ);

  • по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. 

На початку лютого пропозиція на валютному ринку переважала попит, зокрема внаслідок нарощення портфеля ОВДП нерезидентами. Це дозволило центральному банку викупити в резерви 200 млн дол. США. Останні два тижні лютого міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив на валютний ринок. Інтервенції з продажу валюти в минулому місяці не проводилися;

  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 87,5 млн дол. США (в еквіваленті).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначили у НБУ.

Доповнення

За даними НБУ, міжнародні резерви України становили 28,8 млрд дол. США за підсумками січня, зменшившись за місяць на 1,1%.

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд доларів.

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79