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Международные резервы Украины за месяц сократились на 5%

Международные резервы Украины за месяц сократились на 5%

Киев  •  УНН

 • 13891 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Международные резервы Украины составляли 27 млрд долл. США по итогам марта, сократившись за месяц на 5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Цитата:

"По состоянию на 1 апреля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 млн долл. США (в эквиваленте). В марте они уменьшились на 5%, учитывая значительные объемы погашения внешних и внутренних обязательств государства, что частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.

Детали

В общем динамику резервов в течение марта, по данным НБУ, определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долл. США (в эквиваленте). В частности 570,5 млн долл. США были направлены на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), 325,2 млн долл. США - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долл. США. Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долл. США (в эквиваленте).
  • во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долл. США (в эквиваленте)
  • в-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть месяца валютный рынок был практически сбалансированным. В то же время в отдельные дни на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, что позволило Национальному банку пополнить резервы на 50,5 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в Нацбанке.

Дополнение

Международные резервы Украины составляли 28,5 млрд долл. США по итогам февраля, уменьшившись за месяц на 1%.

В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания": 13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

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