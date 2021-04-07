Международные резервы Украины за месяц сократились на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Международные резервы Украины составляли 27 млрд долл. США по итогам марта, сократившись за месяц на 5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Цитата:
"По состоянию на 1 апреля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 млн долл. США (в эквиваленте). В марте они уменьшились на 5%, учитывая значительные объемы погашения внешних и внутренних обязательств государства, что частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.
Детали
В общем динамику резервов в течение марта, по данным НБУ, определяли следующие факторы:
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- во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долл. США (в эквиваленте). В частности 570,5 млн долл. США были направлены на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), 325,2 млн долл. США - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долл. США. Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долл. США (в эквиваленте).
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- во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долл. США (в эквиваленте)
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- в-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть месяца валютный рынок был практически сбалансированным. В то же время в отдельные дни на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, что позволило Национальному банку пополнить резервы на 50,5 млн долл. США.
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"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в Нацбанке.
Дополнение
Международные резервы Украины составляли 28,5 млрд долл. США по итогам февраля, уменьшившись за месяц на 1%.
В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания": 13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.