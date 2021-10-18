"Впереди насыщенный день": в Украину впервые прибыл спецпредставитель ЕС по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Специальный представитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор приехал в Украину с первым официальным визитом. Об этом Гилмор сообщил в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Сегодня в Киеве начинаю свой первый официальный визит в Украину. Впереди — насыщенный день в этом прекрасном городе", — говорится в сообщении.
Детали
Известно, что во время своего четырехдневного пребывания в Украине спецпредставитель ЕС по правам человека проведет встречи с должностными лицами, представителями гражданского общества и меньшинств, ведущими правозащитниками. Также он встретится с представителями инициативы Крымская платформа.
В Киеве Гилмор, как ожидается, встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой, министром юстиции Денисом Малюськой, Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, а также с депутатами украинского парламента и другими должностными лицами.
Кроме того, дипломат, согласно плану, посетит восточную Украину, где встретится с представителями местной власти и местных правозащитных организаций.
Планируется, что спецпредставитель ЕС обсудит двустороннее сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере защиты прав человека. А также гуманитарную ситуацию и ситуацию с правами человека в стране, в частности на неподконтрольных украинской власти территориях на востоке и оккупированном Крыму.