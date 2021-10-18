"Попереду насичений день": в Україну вперше прибув спецпредставник ЄС з прав людини

Цитата:

"Сьогодні в Києві починаю свій перший офіційний візит в Україну. Попереду — насичений день у цьому прекрасному місті", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Відомо, що під час свого чотириденного перебування в Україні спецпредставник ЄС з прав людини проведе зустрічі з посадовцями, представниками громадянського суспільства та меншин, провідними правозахисниками. Також він зустрінеться з представниками ініціативи Кримська платформа.

У Києві Гілмор, як очікується, зустрінеться з головою МЗС Дмитром Кулебою, міністром юстиції Денисом Малюською, Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, а також з депутатами українського парламенту та іншими посадовцями.

Окрім того, дипломат, зігдно з планом, відвідає східну Україну, де зустрінеться з представниками місцевої влади та місцевих правозахисних організацій.

Планують, що спецпредставник ЄС обговорить двосторонню співпрацю між ЄС та Україною у сфері захисту прав людини. А також гуманітарну ситуацію та ситуацію з правами людини у країні, зокрема на непідконтрольних українській владі територіях на сході та окупованому Криму.