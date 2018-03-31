Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах

По данным агентства, в составе делегации — уже известный в Пхеньяне певец Чо Йон Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском Большом театре, вмещающий 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе “Рюген” имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai, рассчитанном на 12 тыс. мест.

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Кроме этого во время визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.

Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.

Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.

Напомним, Южная и Северная Корея в четверг договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность.