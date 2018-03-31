Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле в КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
По данным агентства, в составе делегации — уже известный в Пхеньяне певец Чо Йон Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском Большом театре, вмещающий 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе “Рюген” имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai, рассчитанном на 12 тыс. мест.
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Кроме этого во время визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.
Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.
Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.
Напомним, Южная и Северная Корея в четверг договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность.