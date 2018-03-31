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Поп-музиканти з Південної Кореї вилетіли в КНДР для участі в концертах

Поп-музиканти з Південної Кореї вилетіли в КНДР для участі в концертах

Київ • УНН

 • 11170 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Делегація південнокорейських поп-музикантів, спортсменів і журналістів у складі 120 чоловік вилетіла в суботу з міжнародного аеропорту Кимпхо в Сеулі до КНДР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap. 

За даними агентства, в складі делегації — вже відомий у Пхеньяні співак Чо Йон Пхіль, співачки Чон Ін і Со Хьон, група Red Velvet. Концерти пройдуть у неділю в Східнопхеньянському великому театрі, що вміщає 1,5 тисячі глядачів, і у вівторок у спорткомплексі “Рюген” імені Чон Чжу Єна, засновника південнокорейської промислової групи Hyundai, розрахованому на 12 тисяч місць.

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Крім цього під час візиту делегації повинні відбутися показові виступи команди південнокорейських спортсменів з тхеквондо. Передова група з підготовки до виступів музикантів і спортсменів вилетіла до Пхеньяну 29 березня.

Концерти поп-музикантів з Південної Кореї в КНДР пройдуть вперше з 2005 року, коли в Пхеньяні виступив Чо Йон Пхіль.

Домовленість про гастролі південнокорейських музикантів була досягнута 20 березня на тлі підготовки Південної Кореї і КНДР до проведення саміту між президентом Республіки Корея і лідером КНДР.

Нагадаємо, Південна і Північна Корея в четвер домовилися провести міжкорейський саміт 27 квітня, прагнучи поліпшити відносини і послабити військову напруженість.

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