Япония приняла рекордный оборонный бюджет с $56 млрд

Япония рекордно увеличила свой военный бюджет на 2024 год. В частности, страна планирует потратить на оборону рекордные 56 миллиардов долларов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году. Об этом в пятницу, 22 декабря, пишет Kyodo News, передает УНН.

Решение было принято в рамках пятилетнего плана модернизации оборонной позиции страны. Є опасения, что Китай и Россия наращивают свою военную мощь и представляют угрозу безопасности Японии пише видання.

Указывается, что часть денег страна потратит на разработку новых военных технологий и модернизацию уже существующих.

Среди прочего Япония в 2024 году планирует:

модернизировать версию

управляемой ракеты класса "земля-корабль" Тип-12 с увеличенной

дальностью действия до 1000 километров

потратить более 80 млрд

иен (56 млн долларов) на разработку и производство гиперзвуковых ракет

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