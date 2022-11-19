Изуродованные дома и дороги: оккупанты обстреляли три района в Харьковской области

Детали

За прошедшие сутки враг из минометов, танков и артиллерии вел обстрел населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией столкновения и кордом из РФ.

В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки.

▪️ В течение суток факты ранения среди гражданских от российских обстрелов не зафиксированы.

▪️ В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 228 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.

Напомним

Ночью оккупационная армия России нанесла удары в Запорожье. Российская ракета попала в объект промышленной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения.