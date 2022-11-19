Понівечені будинки та дороги: окупанти обстріляли три райони в Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл трьох районів. До того ж на території області за добу знешкодили 228 одиниць вибухових пристроїв, пише УНН.
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Минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.
В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі.
▪️ Протягом доби фактів поранення серед цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.
▪️ В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
Нагадаємо
Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.