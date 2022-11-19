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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 72384 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 85761 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 196905 перегляди

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Понівечені будинки та дороги: окупанти обстріляли три райони в Харківській області

Понівечені будинки та дороги: окупанти обстріляли три райони в Харківській області

Київ • УНН

 • 356808 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл трьох районів. До того ж на території області за добу знешкодили 228 одиниць вибухових пристроїв, пише УНН.

Деталі

Минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.

В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі.

▪️ Протягом доби фактів поранення серед цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.

▪️ В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.

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