Более трети украинских беженцев хотят остаться в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Согласно результатам опроса, представленного в четверг в Берлине, более чем каждый третий беженец из Украины хотел бы остаться в Германии навсегда или хотя бы на несколько лет, передает УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Из более 11 000 украинцев, принявших участие в опросе, 26% выразили намерение остаться в Германии навсегда, а 11% намерены остаться на несколько лет.
Около трети беженцев (34%) хотят снова покинуть Германию после окончания войны, а 27% не определились. Только 2% украинских беженцев планируют снова уехать в течение года.
Согласно исследованию, на момент проведения опроса, в период с августа по октябрь, 17% беженцев трудоспособного возраста работали, причем 71% из них занимали должности, для которых нужно высшее образование или профессиональная квалификация.
"Мы оцениваем эту долю как относительно высокую, в частности по сравнению с предыдущим опытом работы с другими группами беженцев", - сказал Герберт Брюкер из Института исследований занятости (IAB).
Кроме IAB, опрос проводился исследовательским центром Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), Немецким институтом экономических исследований и Федеральным институтом демографических исследований.
Как важнейший мотив выбора Германии как пункт назначения 60% беженцев называют членов семьи, друзей и знакомых, уже живущих в стране.
Другими мотивами, часто упоминаемыми являются: соблюдение прав человека в стране, система социального обеспечения, система образования, культура гостеприимства и экономической ситуации в Германии.