Понад третина українських біженців хочуть залишитися в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Згідно з результатами опитування, представленого в четвер у Берліні, більш ніж кожен третій біженець з України хотів би залишитися в Німеччині назавжди чи принаймні на кілька років, передає УНН з посиланням на dpa.
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Із понад 11 000 українців, які взяли участь в опитуванні, 26% висловили намір залишитись в Німеччині назавжди, а 11% мають намір залишитися на кілька років.
Близько третини біженців (34%) хочуть знову залишити Німеччину після закінчення війни, а 27% не визначились. Лише 2% українських біженців планують знову виїхати упродовж року.
Згідно з дослідженням, на момент проведення опитування, у період із серпня по жовтень, 17% біженців працездатного віку мали роботу, причому 71% з них обіймали посади, для яких потрібна вища освіта або професійна кваліфікація.
"Ми оцінюємо цю частку як відносно високу, зокрема, порівняно з попереднім досвідом роботи з іншими групами біженців", - сказав Герберт Брюкер з Інституту досліджень зайнятості (IAB).
Окрім IAB, опитування проводилося дослідницьким центром Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), Німецьким інститутом економічних досліджень та Федеральним інститутом демографічних досліджень.
Як найважливіший мотив вибору Німеччини як пункт призначення 60% біженців називають членів сім'ї, друзів і знайомих, які вже живуть у країні.
Іншими мотивами, що часто згадуються, є: дотримання прав людини в країні, система соціального забезпечення, система освіти, культура гостинності та економічної ситуації в Німеччині.