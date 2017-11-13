Более тысячи литров фальсифицированного коньяка обнаружили на Закарпатье

"Прокурорами отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Закарпатской области совместно с работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области установлены факты изготовления, хранения и дальнейшего сбыта подакцизной группы товаров на территории города Ужгорода. ... В ходе проведенного обыска домовладения на территории города Ужгорода обнаружено и изъято партию фальсифицированного коньяка "Тыса", "Карпаты", "Ужгород", "Закарпатский" с поддельными марками акцизного налога Украины, около 600 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта, а также около полусотни литров готовой для разлива в бутылки продукции коричневого цвета", - отметила Попович.

Также во время обыска обнаружено и изъято оборудование для изготовления указанного фальсификата, сотни пустых бутылок, пробки, около 3 тысяч этикеток с надписями коньяк "Тыса", "Карпаты", "Ужгород", "Закарпатский", 1500 марок акцизного налога Украины с явными признаками подделки и прочее.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий или других подакцизных товаров).

"В настоящее время проводятся неотложные розыскные действия, после чего будет решен вопрос о проведении сообщения о подозрении по указанным статьям УК Украины лицам, которые занимались изготовлением и реализацией вышеуказанной "суррогатной" продукции на территории города Ужгорода и всей области в целом", - добавила Попович.

Напомним, по данным журналиста Дубинского, ТОП-чиновники, обеспечивающие работу нелегалов алкогольного рынка, ежемесячно зарабатывают около 9 млн долларов.

По данным ГФС в течение 7 месяцев 2017 года наибольшее количество незаконных производств алкогольных напитков было обнаружено в Запорожской и Львовской областях - 7 и 6 случаев соответственно.

Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Объемы теневого рынка тем временем выросли и достигают около 60-70%.