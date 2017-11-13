Понад тисячу літрів фальсифікованого коньяку виявили на Закарпатті

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Ужгороді прокуратурою спільно з органами ДФС України було виявлено і вилучено понад 1000 літрів фальсифікованого коньяку місцевих марок. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

“Прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Закарпатської області спільно з працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатської області встановлено факти виготовлення, зберігання та подальшого збуту підакцизної групи товарів на території міста Ужгорода. ...У ході проведеного обшуку домоволодіння на території міста Ужгорода виявлено та вилучено партію фальсифікованого коньяку „Тиса“, „Карпати“, „Ужгород“, „Закарпатський“ з підробленими марками акцизного податку України, близько 600 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, а також близько півсотні літрів готової для розливу у пляшки продукції коричневого кольору”, — зазначила Попович.

Також під час обшуку виявлено та вилучено устаткування для виготовлення вказаного фальсифікату, сотні порожніх пляшок, пробки, близько 3 тисяч етикеток з написами коньяк “Тиса”, “Карпати”, “Ужгород”, “Закарпатський”, 1500 марок акцизного податку України з явними ознаками підробки та інше.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів).

“На даний час проводяться невідкладні розшукові дії, після чого буде вирішено питання про здійснення повідомлення про підозру за вказаними статтями КК України особам, які займалися виготовленням та реалізацією вищевказаної „сурогатної“ продукції на території міста Ужгорода та всієї області загалом”, — додала Попович.

Нагадаємо, за даними журналіста Дубинського, ТОП-чиновники, що забезпечують роботу нелегалів алкогольного ринку, щомісяця заробляють близько 9 млн доларів.

За даними ДФС протягом 7 місяців 2017 року найбільшу кількість незаконних виробництв алкогольних напоїв було виявлено в Запорізькій і Львівській областях - 7 і 6 випадків відповідно.

Додамо, що за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази. Обсяги тіньового ринку тим часом виросли і досягають близько 60-70%.

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