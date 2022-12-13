Более половины украинцев за восстановление ядерного статуса Украины – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. До 53% выросло количество украинцев, которые поддерживают восстановление ядерного статуса Украины. В 2019 году таких было 47%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, передает УНН.
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"Выросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% – в 2019 году, до 53% – в 2022)", – говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение россии (50%) – меры сдерживания будущих нападений на Украину, которые наиболее часто поддерживали респонденты. Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%.
Интересно, что за подписание мирных соглашений с россией как метод сдерживания агрессии выступили только 8%. Больше в эффективность подписания мирных соглашений верят жители востока и юга, а также те, кто поддерживает отвоевание военным путем только территории, контролируемой по состоянию на 24 февраля.
Справка
Опрос проводили 20-21 ноября 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.
Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Напомним
Большинство украинцев убеждены, что через 10 лет Украина будет в составе Европейского Союза.