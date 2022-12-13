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Понад половина українців за відновлення ядерного статусу України – опитування

Понад половина українців за відновлення ядерного статусу України – опитування

Київ • УНН

 • 549511 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. До 53% зросла кількість українців, які підтримують відновлення ядерного статусу України. У 2019 році таких було 47%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, передає УНН.

Цитата

"Зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% – у 2019 році, до 53% – у 2022)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, вступ України в НАТО (61%) та ядерне роззброєння росії (50%) – заходи стримування майбутніх нападів на Україну, які найчастіше підтримували респонденти. Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних. Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%.

Цікаво, що за підписання мирних угод з росією як метод стримування агресії виступили лише 8%. Більше в ефективність підписання мирних угод вірять мешканці сходу й півдня, а також ті, хто підтримує відвоювання військовим шляхом лише території, контрольованої на станом на 24 лютого.

Довідка

Опитування проводили 20-21 листопада 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку.

Усього опитали 1000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. 

Нагадаємо

Більшість українців переконані, що за 10 років Україна буде у складі Європейського Союзу.

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