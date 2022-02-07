Более половины чиновников Одесской мэрии находятся на больничном
Киев • УНН
ОДЕССА. 7 февраля. УНН. Более половины сотрудников подразделений мэрии Одессы находятся на больничном. Об этом 7 февраля во время аппаратного совещания сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, информирует УНН.
“Болеют люди, и, кому-то может показаться странным, болеют и работники городского совета”, — прокомментировал ситуацию Труханов.
Мэр уточнил, что больничные связаны с эпидемиологической ситуацией в стране и городе.
По словам Труханова больше всего чиновников на больничном - в департаменте коммунальной собственности — более 60%. В аппарате мэрии и департаменте экономического развития — более 50%. Наименьшее количество больничных в департаменте здравоохранения — 11%.
Напомним, 6 февраля в Одессе сделали миллионную прививку от коронавируса.