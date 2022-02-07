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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Понад половина чиновників Одеської мерії перебувають на лікарняному

Понад половина чиновників Одеської мерії перебувають на лікарняному

Київ • УНН

 • 14655 перегляди

ОДЕСА. 7 лютого. УНН. Понад половина співробітників підрозділів мерії Одеси перебувають на лікарняному. Про це 7 лютого під час апаратної наради повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує УНН.

“Хворіють люди, і комусь може здатися дивним, хворіють і працівники міської ради”, — прокоментував ситуацію Труханов.

Мер уточнив, що лікарняні пов’язані з епідеміологічною ситуацією у країні та місті.

За словами Труханова, найбільше чиновників на лікарняному - у департаменті комунальної власності — понад 60%. В апараті мерії та департаменті економічного розвитку — понад 50%. Найменша кількість лікарняних у департаменті охорони здоров’я — 11%.

Нагадаємо, 6 лютого в Одесі зробили мільйонне щеплення від коронавірусу.

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