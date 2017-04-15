Более чем миллиону нигерийцев угрожает голод – ООН

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106885 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164327 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119100 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113922 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156262 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Более чем миллиону нигерийцев угрожает голод – ООН

Более чем миллиону нигерийцев угрожает голод – ООН

Киев  •  УНН

 • 14374 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Более миллиона жителей северо-востока Нигерии могут столкнуться с угрозой голода, если международное сообщество не окажет этой стране обещанной помощи, заявил заместитель координатора ООН по гуманитарным вопросам Питер Лундберг, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

П.Лундберг отметил, что Нигерия переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете.

От отметил, что на нужды нигерийцев нужно 242 миллиона долларов.

По его словам, лишь 15% гумпомощи, обещанной мировым сообществом жителям северо-востока Нигерии, доставлены в эти районы страны.

Как сообщал УНН, в марте заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен призвал к немедленному финансирования гуманитарных программ в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали.

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