Понад мільйону нігерійців загрожує голод – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Понад мільйон жителів північного сходу Нігерії можуть зіткнутися з загрозою голоду, якщо міжнародне співтовариство не надасть цій країні обіцяної допомоги, заявив заступник координатора ООН із гуманітарних питань Пітер Лундберг, повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.
П.Лундберг зазначив, що Нігерія переживає одну із найсерйозніших гуманітарних криз на планеті.
Він наголосив, що на потреби нігерійців необхідно 242 мільйони доларів.
За його словами, лише 15% гуманітарної допомоги, обіцяної світовою спільнотою жителям північного сходу Нігерії, доставлені в ці райони країни.
Як повідомляв УНН, у березні заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Стівен О'Брайен закликав до негайного фінансування гуманітарних програм у Ємені, Південному Судані, Нігерії та Сомалі.